Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Tatverdächtiger Exhibitionist ermittelt

Warendorf (ots)

Der tatverdächtige Exhibitionist, der in den vergangenen Wochen an der Bahnhofstraße in Warendorf aktiv war, ist ermittelt. Am Freitag, 12.11.2021 beobachtete eine Polizistin gegen 6.45 Uhr auf der Bahnhofstraße in der Nähe der Busparkplätze wie der Mann sein Geschlechtsteil in die Hand nahm und sich selbst befriedigte. Daraufhin kontrollierten Polizeibeamte den 66-Jährigen und vernahmen ihn anschließend im Kommissariat. Der Ostbeverner steht im Verdacht mindestens drei weitere Taten begangenen zu haben.

