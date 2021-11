Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Technischer Defekt dürfte Brandursache sein - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 14.11.2021, 17:23 Uhr

Warendorf (ots)

Bei den Ermittlungen der Polizei nach der Ursache des Brandes am Sonntag, 14.11.2021 in Ahlen gab es keine Hinweise auf eine Brandstiftung. Das Feuer dürfte aufgrund der Spurenlage wegen eines technischen Defekts in einem abgestellten Fahrzeug ausgebrochen sein.

