Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Pizzabote beleidigt und angegriffen

Warendorf (ots)

Am Montag, 15.11.2021, 18.30 Uhr griff ein Unbekannter einen Pizzaboten auf der Bernhardstraße in Ennigerloh an. Der 38-Jährige hatte Essen ausgeliefert und ging zu seinem abgestellten Auto zurück. Auf dem Weg dorthin beleidigte der Unbekannte den Ennigerloher, gab ihm eine Kopfnuss, schlug und schubste ihn. Der 38-Jährige stieg in sein Auto und folgte dem Angreifer, der zu Fuß mit einem Hund unterwegs war. Auf der Clara-Schumann-Straße trat der Unbekannte gegen den Pkw und der Fahrer öffnete die Tür. Es kam zu einem weiteren Angriff, woraufhin der 38-Jährige den Mann ins Gesicht schlug. Der Unbekannte stürzte, stand auf und ging kurz darauf weiter.

Der Tatverdächtige ist zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, trug eine Brille, einen Drei-Tage Bart, eine Jeans, eine kurze, graue Winterjacke, Sneaker und eine Cappy. Bei dem mitgeführten Hund könnte es sich um einen zu groß geratenen Beagle handeln, der ein auffälliges grün leuchtendes Halsband um hatte.

Wer kennt den Mann oder den Halter des Hundes? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

