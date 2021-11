Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer flüchtete vor Polizei

Warendorf (ots)

Am Montag, 15.11.2021, 23.50 Uhr kam einer Polizeistreife auf der B 64 in Höhe Neuwarendorf ein Auto entgegen. Die Beamten wollten das Fahrzeug sowie die Insassen überprüfen und wendeten. Sie beobachteten, wie der Fahrer mit dem Pkw in eine Hofzufahrt abbog und folgten ihm. Auf dem Hof fanden sie nur noch das verschlossene Fahrzeug vor und suchten die beiden Insassen. Diese fanden die Einsatzkräfte in einem nahe gelegenen Waldstück. Der 25-jährige Mann versuchte noch zu fliehen, querte die Bundesstraße sowie die Bahngleise und konnte von den Polizisten in einem Maifeld ergriffen werden. Der Steinfurter und seine 22-jährige Begleiterin aus Münster machten zunächst widersprüchliche Aussagen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle gaben sie zu, dass der 25-Jährige mit dem Auto gefahren sei. Da er unter Drogeneinfluss stand, das hatte ein Vortest ergeben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren gegen die Fahrzeughalterin, den Steinfurter und auch gegen die 22-jährige Münsteranerin ein. Bei dieser fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel, die die Beamten sicherstellten.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell