Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St.Jürgen

Betrunkener PKW-Fahrer schläft in seinem Fahrzeug an einer Ampel ein

Lübeck (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (13.10.) wurde der Polizei ein PKW gemeldet, welcher mit laufendem Motor an einer Ampel-Kreuzung in Lübeck stehe. Der Fahrzeugführer sei ohne Bewusstsein. Bei der Überprüfung durch eine Streifenwagenbesatzung stellte sich heraus, dass der PKW-Fahrer aufgrund des Genusses alkoholischer Getränke lediglich eingeschlafen war.

Gegen 03.30 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass er an der Kreuzung Kronsforder Allee/St.-Jürgen-Ring einen Opel Astra bemerkt habe, der an der Ampel mit laufendem Motor stehe und auch bei "Grün" nicht losfahre. Eine Person sitze zusammen gesunken auf dem Fahrersitz.

Ein Streifenwagen der 4. Polizeireviers Lübeck konnte den PKW auf der Geradeausspur der Kronsforder Allee vor der Lichtzeichenanlage stadteinwärts feststellen. Der hinter dem Lenkrad zusammen gesunkene Fahrer konnte schnell geweckt werden. Ein medizinischer Notfall lag nicht vor.

Bei der folgenden Fahrzeug- und Personenkontrolle entstand schnell der Eindruck, der 56-jährige Lübecker habe vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert. Er räumte ein, von einer Geburtstagsfeier zu kommen und dort auch Alkohol getrunken zu haben. Einen freiwilligen Alkoholtest lehnte der Opel-Fahrer aber ab.

In der Folge ordneten die eingesetzten Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Lübecker wird sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell