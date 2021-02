Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Rheine, Diebstähle aus Pkw, teils komplettes Innenleben ausgebaut

Hörstel, Rheine (ots)

Die komplette Innenausstattung - darunter die Schaltanlage, das Multimedia-System und ein elektronisches Display - sowie die Nebelscheinwerfer haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (03.02.21) zwischen 22.00 Uhr und 07.45 Uhr aus einem Auto entwendet, dass an der Straße Wellenbrink in Rheine-Dutum abgestellt war. Wie die Täter in den schwarzen Audi A6 gelangten, ist nicht klar. Hinweise auf die Diebe gibt es nicht.

In Hörstel verschafften sich Unbekannte ebenfalls Zugang zu einem Wagen - in der Nacht zu Donnerstag (04.02.21) zwischen 18.00 Uhr und 08.20 Uhr. Der rote Audi A6 parkte an der Straße Möllenbreede. Die Täter stahlen das fest verbaute Multimedia-System sowie das Lenkrad. Aufbruchspuren konnten nicht festgestellt werden. Täterhinweise fehlen auch hier.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich zu melden: in Rheine unter Telefon 05971/938-4215, in Ibbenbüren unter 05451/591-4315.

