Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Auf stehendes Auto aufgefahren - über 5.000 Euro Sachschaden

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Sachschaden von über 5.000 Euro entstand am frühen Mittwochnachmittag bei einem Auffahrunfall in Eberbach. Eine 24-jährige Frau war gegen 13.40 Uhr mit ihrem Audi auf der B 37 (Uferstraße) in Richtung Hirschhorn unterwegs. In Höhe der Hauptstraße musste sie verkehrsbedingt bis zum Stillstand bremsen. Das bemerkte der nachfolgende 19-jähriger Fahrer eines VW-Transporters zu spät und fuhr der 24-Jährigen auf. Beide Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Im Anschluss an die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe durch den Bauhof der Stadt Eberbach gereinigt werden.

Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell