Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: 33-jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Heidelberg-Weststadt (ots)

Ein 33-jähriger Mann leistete am Mittwochabend im Stadtteil Weststadt Widerstand gegen Polizeibeamte und griff diese tätlich an. Der Mann bestieg gegen 22.30 Uhr, zusammen mit zwei Begleitern, am Willy-Brand-Platz einen Linienbus. Nachdem das Trio vom Busfahrer die Mitnahme verwehrt wurde, da sie keine gültigen Fahrkarten vorweisen konnten, schlug er zunächst mit der Faust gegen die Plexiglasabtrennung der Fahrerkabine und anschließend in Richtung des Kopfes des Fahrers, verfehlte diesen jedoch. Währenddessen versuchte einer der Begleiter die Jacke des Busfahrers an sich zu nehmen. Als der Fahrer schließlich aufstand und seine Jacke ergriffen hatte, flüchtete dieser aus dem Bus. Der 33-Jährige und sein Begleiter konnten durch eine verständigte Polizeistreife angetroffen werden. Als der 33-Jährige kontrolliert werden sollte, schlug er gegen die Hand eines der Beamten. Gegen seine anschließende Festnahme setzte er sich durch Losreißen und Sperren zur Wehr. Mit vereinten Kräften konnte er schließlich zu Boden gebracht werden, wo ihm dann Handschließen angelegt wurden. Auch hiergegen setzte er sich weiter zur Wehr. Er wurde anschließend zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte verbracht. Ein hier durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, tätlichen Angriffs gegenüber diesen sowie wegen versuchter Körperverletzung ermittelt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Der flüchtige Täter des versuchten Diebstahls zum Nachteil des Busfahrers konnte am frühen Donnerstagmorgen kurz vor vier Uhr nach einem Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls ermittelt.

