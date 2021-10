Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: mutwillige Beschädigung an Fahrzeug - Außenspiegel abgerissen

Trier (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Sonntag, 17.10.2021 auf Montag,18.10.2021, einen in der Bismarckstraße vor dem Marktstübchen in Idar-Oberstein abgestellten weißen Transporter. Hierbei wurde der rechte Außenspiegel mutwillig abgerissen. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich vermutlich im dreistelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781-561-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell