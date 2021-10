Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Hermeskeil - Am Mittag des 18.10.2021 ist es im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 17:40 Uhr in der Trierer Str. zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein PKW, welcher am rechten Fahrbahnrand, gegenüber der freien Tankstelle, abgestellt wurde, wurde durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Der Unbekannte kollidierte mit dem Außenspiegel des dort abgestellten silbernen Ford Fiesta und verursachte einen Sachschaden von ca. 350EUR. Zeugen, welche zweckdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich bei hiesiger Polizeiinspektion unter Tel. 06503/9151-0 oder E-Mail pihermeskeil@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell