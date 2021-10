Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Hermeskeil (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 17.10.2021 auf Montag, den 18.102021, zwischen 21:00 und 10:00 Uhr kam es in Hermeskeil in der Straße Zum Ringgraben zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort wurde ein ordnungsgemäß parkender, weißer VW Passat an der hinteren Fahrertür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefonnummer: 06503/9151-0

