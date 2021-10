Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 160 zwischen Bruchweiler und Morbach

Bruchweiler (ots)

In der Nacht von Samstag, 16.10.21 auf Sonntag, 17.10.2021 ereignete sich gegen 01:30 Uhr auf der L160 zwischen Bruchweiler und Morbach ein schwerer Verkehrsunfall. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache verlor ein Pkw-Führer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw P01 überschlug sich und kam wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 22-jährige Pkw-Führer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Verletzungen sind nicht lebensgefährlich. In der Atemluft des Pkw-Führers konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein wurde einbehalten. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf 7000.-EUR. Ein Ermittlungsverfahren wegen "Gefährdung des Straßenverkehrs" wurde eingeleitet.

