Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Reifenstecher im Stadtgebiet unterwegs.

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 16.10.2021, 21:00 Uhr - Sonntag, 17.10.2021, 13:30 Uhr, wurden auf dem Schotterparkplatz hinter dem Fissler-Gebäude, in der Harald-Fissler-Straße, sowie in der Bismarckstraße mehrere ordnungsgemäß parkende PKW's beschädigt vorgefunden. Bislang unbekannte Täter zerstachen die Reifen der dort parkenden Fahrzeuge. Hinweise zu den Tätern liegen bislang keine vor. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

