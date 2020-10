Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Pkw kollidiert in Laatzen mit entgegenkommenden Pkw und schleudert ins Gleisbett - zwei Verletzte

Hannover (ots)

Bei der Kollision zweier Autos sind in der Nacht zu Sonntag, 25.10.2020, in Laatzen zwei Autoinsassen verletzt worden. Ein 35-Jähriger war in der Hildesheimer Straße mit seinem Pkw in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengeprallt. In der Folge schleuderte sein Fahrzeug ins angrenzende Gleisbett der Stadtbahn. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes war der 35-Jährige mit seinem Mercedes-Benz C 180 gegen 01:25 Uhr in der Hildesheimer Straße in Laatzen unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto prallte gegen den Bordstein und schleuderte dann auf die Gegenfahrbahn, wo es mit einem entgegenkommenden Citröen C4 kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Mercedes von der Straße und kam im angrenzenden Gleisbett der Stadtbahn zum Stillstand.

Der 25 Jahre alte Fahrer des Citröen und sein 26 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 23.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme gelang es dem 35-Jährigen, sich unbemerkt vom Unfallort zu entfernen. Er blieb zunächst verschwunden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm kurz zuvor einen Wert von 1,86 Promille. Gegen den Mann wird nun nicht nur wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols ermittelt. Die Beamten leiteten gegen ihn auch ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon 0511 109-1888 zu melden. /ram

