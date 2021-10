Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an zwei Kraftfahrzeugen

Geisfeld (ots)

Am Sonntag, dem 17.10.2021, wurden in dem Zeitraum zwischen 02.00 Uhr bis 12.00 Uhr in Geisfeld zwei PKW beschädigt. Unbekannte zerkratzten mittels spitzem Gegenstand den Lack der in der Straße "Auf der Reisheck" geparkten Fahrzeuge an mehreren Stellen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Hermeskeil.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell