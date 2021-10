Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hohe Bilanz nach Kontrolltag auf der B 327

Morbach (ots)

Eine Gruppe des PP ELT, Standort Wittlich, führte am gestrigen Montag einen Kontrolltag mit Schwerpunkt Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der unfallträchtigen Einmündung B 327/Gewerbegebiet "HuMos" Morbach durch. Immer wieder kommt es dort zu teils schweren Verkehrsunfällen, bei denen Geschwindigkeit als Unfallursache fast durchweg eine Rolle spielt. Daher sind wiederkehrende Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen durchaus angebracht.

Das zeigt auch die Bilanz des gestrigen Tages. Insgesamt verzeichneten die Kontrollkräfte 54 Geschwindigkeitsverstöße mit Bußgeldern bis zu 120 Euro, zwei Verstöße wegen Handynutzung am Steuer und die Erhebung von zwei Sicherheitsleistungen wegen Verkehrsverstößen ausländischer Staatsbürger. Zudem konnten die Beamten eine unter Drogeneinfluss stehende Fahrzeugführerin aus dem Verkehr ziehen. Sie erwartet nun die Einleitung eines Bußgeld- und Strafverfahrens sowie ein Fahrverbot. Die auffallend hohe Anzahl an Verstößen innerhalb weniger Stunden bestätigt die Notwendigkeit der Verkehrssicherheitsarbeit insbesondere in diesem Streckenabschnitt.

An dieser Stelle ist auch anzumerken, dass sich ab kommendem Monat die Bußgelder empfindlich erhöhen. Teilweise werden doppelt so hohe Strafen wie bisher fällig. Alle Verkehrsteilnehmer sind angehalten, ihr Fahrverhalten dementsprechend anzupassen und immer das Motto "Ankommen, nicht umkommen" im Hinterkopf zu haben. Die Polizei Morbach wünscht allzeit sichere Fahrt.

