Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Autofahrerin schwer verletzt

Warendorf (ots)

Schwer verletzt wurde eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 19.11.2021, 7.40 Uhr auf der Ahlener Straße in Beckum ereignete. Die 30-Jährige und eine 29-Jährige befuhren mit ihren Autos die Ahlener Straße in Richtung Ahlen. Vor den beiden Fahrzeugführerinnen fuhr ein Lkw. Die 30-Jährige scherte mit ihrem Pkw aus, um zunächst das Auto der 29-jährigen Beckumerin zu überholen. Als die 30-Jährige in Höhe des Fahrzeugs der 29-Jährigen war, scherte diese ebenfalls zum Überholen aus. Die 29-jährige Beckumerin schob mit ihrem Auto den Pkw der 30-jährigen Beckumerin von der Fahrbahn, so dass dieser gegen einen Baum prallte.

Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus. Die Ahlener Straße war zwischen dem Kreisverkehr Roland und dem Kreisverkehr Brulands Eck etwa eine Stunde gesperrt. Beide beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Die untere Wasserbehörde war ebenfalls vor Ort, um den möglichen Schaden durch auslaufende Betriebsstoffe zu prüfen und weitere Maßnahmen zu treffen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 11.200 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell