POL-HAM: Haftbefehl in der Innenstadt vollstreckt

Hamm-Mitte (ots)

Das laute Herumschreien einer 47-Jährigen in der Bahnhofstraße am Montag, 2. August, führte direkt zu ihrer Überführung in die JVA.

Passanten informierten gegen 13.30 Uhr die Polizei über die hysterische Frau, die von den Beamten zur Ruhe ermahnt und anschließend kontrolliert wurde.

Dabei stellte sich heraus, dass gegen sie ein Haftbefehl vorlag. Die kommenden vier Monate muss sie nun in der JVA verbringen.(hei)

