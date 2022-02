Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Diebstahl von Parfüm in Drogeriemarkt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zu zwei Diebstählen kam es am Dienstag, 15.02.2022, zwischen 18.15 Uhr und 18.25 Uhr, in einem Drogeriemarkt in der Kapuzinerstraße. Zwei bislang unbekannte männliche Personen entwendeten acht Flaschen Parfüm. Diese steckten sie in eine mitgeführte Plastiktüte und passierten damit den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Die Marke und der Wert der Parfüms sind momentan noch unbekannt. Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben. Sie hatten beide eine braune Hautfarbe und trugen weiße FFP2 Masken. Einer hatte einen Vollbart, eine schwarze Basecap auf, trug eine schwarze Jogginghose mit gelb/ grünen Streifen und eine schwarze Jacke mit der grünen Aufschrift "SWOOSH" auf dem rechten Arm. Der zweite hatte eine dunkle Jacke mit Fellbesatz, Blue Jeans und schwarze Schuhe an. Er führte eine Einkaufstasche des Discounters Lidl mit. Kurz davor war es schon zu einem Diebstahldelikt gekommen. Hier war ebenfalls ein ähnlich beschriebener Tatverdächtiger zu Gange, ebenfalls mit schwarzer Basecap, Blue Jeans mit Löchern und Wintermantel mit Felleinsatz. Dieser trug einen schwarzen medizinischen Mund-Nasen-Schutz. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise!

