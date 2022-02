Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zimmerbrand - keine Verletzten

Freiburg (ots)

In einem Zimmer in einem Wohnheim in Rheinfelden hat es am Mittwochmorgen, 16.02.2022, gebrannt. Gegen 06:30 Uhr waren die Rettungskräfte verständigt worden, da starker Rauch aus dem Zimmer im Erdgeschoss drang. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen an. Ein offenes Feuer gab es nicht. Eine im derzeit unbewohnten Zimmer ausgelegte Malerfolie hat zu Klimmen begonnen und den Fußboden beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Brandursächlich dürften angezündete Duftkerzen gewesen sein, die am Vorband nach den Renovierungsarbeiten vergessen wurden, zu löschen. Gegen den zukünftigen 22 Jahre alten Bewohner des Zimmers wurden Ermittlungen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell