Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: BAB 5 Anschlussstelle Bad Krozingen - Geschwindigkeitsmessanlage in Brand gesetzt

Freiburg (ots)

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde in der Nacht zum Mittwoch, 16.02.2022, vermutlich gegen 00:15 Uhr eine am Straßenrand der Bundesautobahn 5, auf Höhe der Anschlussstelle Bad Krozingen befindliche Geschwindigkeitsmessanlage von bislang unbekannten Tätern in Brand gesetzt.

Durch die eintreffenden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Bad Krozingen konnte der entstandene Brand gelöscht werden.

Der Sachschaden des mobilen Anhängers, welcher zur Verkehrsüberwachung verwendet wird, beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Auf welche Art und Weise die Geschwindigkeitsanlage (Enforcement Trailer) in Brand gesetzt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können oder andere verdächtige Wahrnehmungen in der betroffenen Nacht gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0761-882 3100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell