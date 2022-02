Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Zeugensuche nach Auffahrunfall in Erzingen

Am Dienstagabend, 15.02.2022, gegen 19:15 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Klettgau-Erzingen zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Die Polizei sucht Zeugen! Nach einer Vollbremsung war ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer einem 51 Jahre alten Lexus-Fahrer aufgefahren. Ihre Angaben zum Unfallhergang unterscheiden sich. Vor dem Auffahrunfall soll es bereits zu einer gefährlichen Verkehrssituation zwischen den beiden Beteiligten gekommen sein, als der Mercedes-Fahrer rückwärts auf die Hauptstraße eingefahren war. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet Zeugen beider Vorfälle, sich zu melden (Kontakt 07751 8316-0).

