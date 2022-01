Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen - Pfingsweide (ots)

In der Nacht des 07.01.2022 auf den 08.01.2022 kam es am Brüsseler Ring 5 in Ludwigshafen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der in Queraufstellung geparkte PKW des Geschädigten wurde am rechten Außenspiegel beschädigt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 EUR entstand. Der Schadensverursacher beschädigte den PKW wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken, anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell