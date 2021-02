Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe machen sich an Garage zu schaffen

Kaiserslautern (ots)

Einen Fechtanzug, Schlittschuhe, Stiefel und zwei Eimer mit Farbe haben sich Diebe am Wochenende aus einer Garage im Kaiserbergring unter den Nagel gerissen. Vermutlich zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag machten sich die Täter an der Garage zu schaffen. Sie war nicht abgeschlossen. Der Wert ihrer Beute wird auf mindestens 800 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

