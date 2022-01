Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährdung des Straßenverkehrs mittels E-Scooter

Ludwigshafen-Innenstadt (ots)

In der Nacht auf Freitag, den 07.01.2022, gegen 04:30 Uhr, verunfallte der Fahrer eines E-Scooters in der Kaiser-Wilhelm-Straße, indem er in das Schaufenster eines Geschäfts stürzte und dieses zerbrach. Im Verdacht, den E-Scooter geführt zu haben, stehen zwei 21- und 23-jährige Beschuldigte, welche sich bezüglich der Fahrer- und eventuellen Mitfahrereigenschaft gegenseitig belasteten. Beide Männer waren alkoholisiert, weshalb ihnen zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe entnommen wurde. Durch die Beamten wurde weiterhin festgestellt, dass das Versicherungskennzeichen des E-Scooters abgelaufen war. Da sich einer der Männer an den Glassplittern der Scheibe verletzt hatte, wurde er in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Zur abschließenden Klärung der Fahrer- und Mitfahrereigenschaft werden sachdienliche Hinweise durch die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email unter der Adresse piludwigshafen@polizei.rlp.de erbeten.

