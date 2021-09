Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Skoda bei Zusammenprall umgekippt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:30 Uhr, fuhr eine 52 Jahre alte Fahrerin mit ihrem Skoda Citigo aus einer Zufahrt auf die Friedrich-Ebert-Straße und übersah offenbar einen von links aus Richtung Watzmannstraße stadteinwärts fahrenden VW Up, dessen 23 Jahre alter Fahrer nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Durch die Kollision kippte der Skoda auf die Fahrerseite und rutschte in der Folge noch gegen einen geparkten Opel Corsa, welcher wiederum auf einen Audi A3 aufgeschoben wurde. Die 52jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 11.000 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Friedrich-Ebert-Straße für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

