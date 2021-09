Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zwei Ehepaare werden nachts von vier Personen attackiert

Ludwigsburg (ots)

In den frühen Morgenstunden gegen 02.30 Uhr befanden sich zwei Ehepaare im Alter zwischen 53 und 62 Jahren auf dem Heimweg von einer Feierlichkeit, als ihnen im Bereich Römerhügel in der Daimlerstraße vier Personen entgegenkamen und diese anpöbelten. Im weiteren Verlauf schlugen die Personen unvermittelt auf den 59-Jährigen ein, so dass dieser zu Boden ging. Als ihm der 62-Jährige zur Hilfe kam wurde auch dieser mit Faustschlägen niedergeschlagen und die beiden am Boden liegenden mit Fußtritten weiter attackiert. Als eine der Ehefrauen eingreift und laut um Hilfe schreit flüchteten die Täter in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 19-jähriger russischer Abstammung als Tatverdächtiger festgestellt werden, welcher nach seiner Identitätsfeststellung wieder entlassen wurde. Die beiden 59 und 62-jährigen Männer wurden durch den Angriff zum Glück nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die Ermittlungen zu den weiteren Schlägern, bei denen keine nähere Personenbeschreibung vorliegt, dauern an. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen sich unter Telefon 07141/18-5353 zu melden. Eventuell sind die vier Personen bereits im Vorfeld durch ihr pöbelndes Verhalten aufgefallen.

