Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: schwerer Unfall auf der B 464

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer und eine leicht verletzte Frau sowie einen Sachschaden von rund 60.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 08.50 Uhr auf der Bundesstraße 464 auf Höhe des Waldfriedhofs Böblingen ereignete. Der Mini einer 23 Jahre alten Frau, die aus Richtung Holzgerlingen kam, blieb vermutlich aufgrund Spritmangels auf der Fahrbahn liegen. Die Frau stieg aus und verließ den PKW. Kurz darauf näherten sich eine ebenfalls 23 Jahre alte VW-Fahrerin sowie eine 39 Jahre alte Ford-Lenkerin, die in die gleiche Richtung unterwegs waren. Die beiden Frauen erkannten das möglicherweise nicht ausreichend abgesicherte Pannenfahrzeug wohl zu spät und fuhren auf. Durch den Aufprall wurde der Mini nach links über die gesamte Fahrbahn geschleudert und prallte gegen die Leitplanke. Die 23 Jahre alte VW-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Die 39-jährige Ford-Lenkerin wurde leicht verletzt. Beide Frauen mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Alle drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B 464 zwischen der Tübinger Straße und der Herrenberger Straße bis gegen 11.45 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr befand sich mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort.

