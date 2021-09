Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: In Gartengrundstück gefahren

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache verlor der 84-jährige Fahrer eines Smart Forfour am Freitag gegen 09:25 Uhr in der Böblinger Straße in Böblingen-Dagersheim die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte zunächst mit einer Verkehrsinsel, um dann in der Folge in ein angrenzendes Gartengrundstück zu fahren. Der Senior war zuvor aus Richtung eines Sportplatzes über die Waldstraße in Richtung der Böblinger Straße gekommen, als er über die Verkehrsinsel fuhr, im Bereich der Einmündung ein Verkehrszeichen beschädigte und dann ein massives metallenes Gartentor, einen Holzzaun und eine Hecke durchbrach. Die Sachschäden wurden insgesamt auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Rettungsdienst brachte den 84-Jährigen in ein Krankenhaus. Der beschädigte Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell