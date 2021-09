Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raubüberfall in der Hirschstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht mögliche Zeugen eines Raubüberfalls, der sich am Donnerstag gegen 00:15 Uhr in der Hirschstraße in Ludwigsburg-Oßweil zugetragen haben soll. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach sei ein 71-Jähriger zunächst aus dem Bus der Linie 425 ausgestiegen und auf dem weiteren Heimweg von drei maskierten Unbekannten angesprochen worden sein. Zwei der Täter hätten im weiteren Verlauf den 71-Jährigen von hinten gepackt und ihm den Mund zugehalten. Der dritte Unbekannte soll den Wehrlosen durchsucht und ihm die Geldbörse mit Bargeld abgenommen haben. Nach einem abschließendem Tritt gegen ihr Opfer hätte sich das Trio mit einem Pkw entfernt.

Die Polizei bittet nun Zeugen, insbesondere Passanten oder Anwohner im Bereich Hirschstraße, die zur Tatzeit etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, sich unter Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

