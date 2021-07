Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfallverursacherin gab sich als Geschädigte aus

Warendorf (ots)

Am Mittwochvormittag (28.7.2021) meldete sich eine 20-Jährige bei der Polizei und gab an, dass ihr Auto von einem unbekannten Fahrzeugführer in Ahlen beschädigt worden sei. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Ahlenerin Verursacherin und nicht Geschädigte war und gegen 1.30/2.00 Uhr mit ihrem Pkw einen grünen Mazda auf der Straße Im Burbecksort streifte. Des Weiteren fuhr sie gegen die Mauer eines Vorgartens an der Einmündung Vokeningstraße/Kuhlostraße, wobei sie von Zeugen gesehen wurde. Aufgrund der Spuren am Fahrzeug der Ahlenerin könnte es noch einen weiteren Unfall gegeben haben. Da die 20-Jährige in der Nacht alkoholisiert gefahren sein dürfte, wurden ihr Blutproben entnommen. Der bisher festgestellte Sachschaden beträgt mindestens 1.500 Euro.

