POL-FR: Freiburg: Gestürtzter Fahrradfahrer verstirbt am Unfallort

Freiburg (ots)

Am Mittwochmittag, 16.02.2022, gegen 11.30 Uhr, stürzte ein 71-jähriger Fahrradfahrer in der Schlierbergstraße in Freiburg und wurde durch Passanten bewusstlos auf der Straße liegend aufgefunden. Mehrere Ersthelfer versorgten den Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der 71-Jährige noch am Unfallort.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Verkehrspolizei Freiburg kann eine Fremdbeteiligung anderer Fahrzeuge ausgeschlossen werden. Offenbar kam der Radfahrer alleinbeteiligt und aus unbekannter, medizinischer Ursache zu Fall.

