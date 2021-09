Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sachbeschädigung auf Schulgelände;Radlerin verletzt - Polizei sucht jungen Fahrer und dunklen Pkw;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Sachbeschädigung auf Schulgelände

Neustadt:

Einen Schaden von etwa 6000 Euro verursachten Unbekannte zwischen Freitag, 17. September, 15 Uhr, und Montag, 20. September, 17 Uhr, auf einem Schulgelände in der Querallee. Die Randalierer beschädigten wahrscheinlich durch Steinwürfe mehrere Glas- und Fensterscheiben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Radlerin verletzt - Polizei sucht jungen Fahrer und dunklen Pkw

Ebsdorfergrund-Heskem/ L 3125:

Fehlender Sicherheitsabstand eines Autofahrers bei einem Überholmanöver dürfte einen Unfall am Samstagnachmittag, 25. September, auf der Landesstraße 3125 ausgelöst haben. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr einfach weiter und ließ eine leicht verletzte Radfahrerin zurück. Zwei Radfahrer waren um 12.55 Uhr auf der Landesstraße 3125 von Mölln in Richtung Heskem unterwegs, als sich der Unbekannte mit einem dunklen, sportlichen Pkw von hinten näherte und die beiden Biker am Ortsrand von Mölln trotz Gegenverkehrs überholte. Aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstandes kam eine 60 Jahre alte Frau mit ihrem Trekking-Rad ins Schlingern und stürzte. Dabei zog sich die Frau Verletzungen am Arm und Ellbogen zu. Der höchstens 30 Jahre alte Fahrer mit relativ kurzen Haaren fuhr einfach weiter und bog an der nächsten Einmündung nach Heskem ab. Bei dem dunklen, sportlichen Pkw könnte es sich um einen Audi oder BMW gehandelt haben. Die Polizei erhofft sich Hinweise auf den Unfallverursacher und sucht auch nach dem entgegenkommenden Fahrer, der als Zeuge in Betracht kommt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Jürgen Schlick

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell