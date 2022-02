Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Unfallflucht auf Parkplatz in Erzingen - Zeugensuche!

Zwischen Montagabend, 14.02.2022, 20:00 Uhr, und Dienstag, 15.02.2022, 13:15 Uhr, ist ein geparkter Lancia in Klettgau-Erzingen beschädigt worden. Der Pkw war auf dem Parkplatz eines Discounters in der Weisweiler Straße abgestellt. Vermutlich beim Rangieren dürfte ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Lancia gestoßen sein und hat diesen an der rechten Fahrzeugfront beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Wutöschingen, Tel. 07746 9285-0.

