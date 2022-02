Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim a.S.) - Warnbake gegen Haustür geworfen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 09.02.2022 gegen 23:00 Uhr warfen bislang ungekannte Jugendliche eine Warnbake gegen ein Wohnhaus in der Plauser Straße in Weisenheim am Berg. Zwei männliche Jugendliche liefen mit einer Warnbake zum Haus und warfen diese gezielt an die Haustür. Nach Angaben der Bewohnerin entstand glücklicher kein Sachschaden. Die Hintergründe dieser Tat sind bislang nicht bekannt. Das Jugendsachbebiet der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera werden noch ausgewertet. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell