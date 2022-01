Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autokennzeichen gestohlen (16.01.2022)

Schönwald (ots)

Ein Dieb hat am Sonntagnachmittag zwischen 12 Uhr und 16 Uhr auf der Richard-Wagner-Straße zugeschlagen. Ein Unbekannter entwendete von einem Mercedes, der in der Nähe vom "Dobel-Lift" parkte, die beiden Kennzeichen "RW-SJ 272". Hinweise zum Täter erbittet die Polizei in Triberg unter der Telefonnummer 07722 916071-0.

