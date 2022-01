Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (16.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Schwerverletzter und Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, den ein Autofahrer am Sonntag gegen 14 Uhr auf der Richthofenstraße verursacht hat. Ein 81-jähriger Toyota Yaris Fahrer kam von der Sebastian-Kneipp-Straße und überquerte die Richthofenstraße. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 36-jährigen Motorradfahrers, der mit einer Honda CBR 1000 in Richtung Berliner Straße unterwegs war. Beim Zusammenprall erlitt der Biker schwere Verletzungen, weshalb ihn ein Krankenwagen in eine Klinik brachte. Sowohl Toyota als auch Honda waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst transportierte beide Fahrzeuge von der Unfallstelle ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell