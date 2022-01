Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Ein Leichtverletzter bei Unfall auf der Bundesstraße 33 (16.01.2022)

Triberg (ots)

Ein Autofahrer hat am Sonntagmittag gegen 12 Uhr einen Unfall auf der Bundesstraße 33 verursacht. Ein 60-Jähriger bog mit einem VW Touran von der Straße "Steinhalden" auf die B 33 ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 30-jährigen Audi A 4 Fahrers, der in Richtung St. Georgen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitt der Audi Fahrer leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell