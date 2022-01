Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter beschädigt mehrere Autos (16.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntag im Zeitraum zwischen Mitternacht und 12 Uhr mehrere Autos auf der Bärenstraße beschädigt. Der Unbekannte beschädigte an insgesamt drei Autos jeweils die rechten Außenspiegel und verursachte Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell