Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Gasgrill brannte - 2 Personen in der Nacht aus Wohnhaus gerettet

Haan (ots)

In der Nacht wurde die Feuerwehr Haan um 02:58 Uhr zu einem Wohnungsbrand, in einem Mehrfamilienhaus, an der Steinkulle alarmiert. Der Anrufer konnte bereits beim Notruf mitteilen, dass es sich vermutlich um einen brennenden Gasgrill auf dem Balkon im Erdgeschoss handelt. Bei Eintreffen der ersten Kräfte, brannte der Gasgrill und Teile der Balkonmöbel in voller Ausdehnung. Durch die enorme Hitze ist eine Glasscheibe zur Wohnung geborsten, durch die Brandrauch in die Wohnung eingedrungen ist. Es bestand die Gefahr, dass sich der Brand weiter auf die Wohnung ausbreitet. Die Bewohner der Wohnung konnten sich bereits selbstständig, vor Eintreffen der Feuerwehr, unverletzt aus dem Gebäude retten. Da Brandrauch in den Treppenraum eingedrungen ist, mussten 2 Personen durch die Feuerwehr gerettet werden, hiervon befand sich 1 Person in der Dachgeschosswohnung die über eine tragbare Leiter aus dem Gebäude gebracht wurde. Das Feuer konnte durch einen vorgehenden Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden. Die beiden geretteten Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst versorgt, verblieben jedoch an der Einsatzstelle und wurden nicht in ein Krankenhaus transportiert. Die Wohnung wurde durch Brandrauch derart beschädigt, dass diese derzeit nicht bewohnbar ist. Die Feuerwehr Haan war insgesamt mit 38 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen bis ca. 05:00 Uhr im Einsatz. Die Feuerwehr Hilden unterstützte mit einem Notarzteinsatzfahrzeug, sowie einem Rettungswagen.

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell