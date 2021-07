Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seniorin bei Unfall leicht verletzt

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Auf der Wassenberger Straße kam es am Mittwochnachmittag (14. Juli), gegen 15.10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Ein 53 Jahre alter Mann aus Heinsberg fuhr mit seinem PKW aus einer Grundstückseinfahrt auf die Wassenberger Straße ein und kollidierte dort mit dem PKW einer 82-jährigen Frau, die die Wassenberger Straße in Fahrtrichtung Heinsberg befuhr. Durch den Zusammenstoß verlor die Frau die Kontrolle über ihren PKW und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Danach fuhr sie rückwärts, stieß mit einem weiteren geparkten Fahrzeug zusammen und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Sie wurde leicht verletzt und vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die weiteren Umstände des Verkehrsunfalls klärt nun die Polizei.

