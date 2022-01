Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin übersieht Audi (16.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bei einem Unfall auf der Alleenstraße hat eine Autofahrerin am Sonntag gegen 20 Uhr Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro verursacht. Eine 62-jährige Fiat 500 Fahrerin bog von der August-Reitz-Straße nach rechts auf die Alleenstraße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 20-Jährigen, die mit einem Audi A 1 Sportback in Richtung Stadtmitte fuhr. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit Blechschaden, Verletzte gab es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell