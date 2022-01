Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, BAB 98, Lkr. Konstanz) VW Touran auf der Autobahn in Brand geraten (16.01.2022)

Stockach, BAB 98, Lkr. Konstanz (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Sonntagabend zwischen den Anschlussstellen Stockach West und Stockach Ost ein VW Touran auf der Bundesautobahn A98 in Brand geraten. Die 18-jährige Fahrerin des Tourans war gegen 18.50 Uhr auf der Autobahn im Bereich Stockach unterwegs, als sie an der linken Seite der Motorraumabdeckung Rauch aufsteigen sah. Die junge Fahrerin lenkte den Wagen auf den Standstreifen und stieg aus dem Touran aus. Etwa zeitgleich entwickelte sich im Bereich des Motorraumes ein Schwelbrand. Nach der Verständigung rückte die Feuerwehr der Abteilungen Stockach und Ludwigshafen mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften zu dem gemeldeten Fahrzeugbrand aus und führten die Löschmaßnahmen durch. Der durch das Feuer erheblich beschädigte Touran war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

