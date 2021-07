Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Autofahrer missachtet Vorfahrt - Motorradfahrer verletzt

Mannheim-Seckenheim (ots)

Ein 68-Jähriger befuhr am Donnerstagmorgen gegen 09:30 Uhr mit seinem Mercedes die Seckenheimer Hauptstraße und wollte an der Einmündung zur Neuostheimer Straße auf diese einbiegen. Der 68-Jährige missachtete hierbei die Vorfahrt eines 40-jährigen Motorradfahrers, der auf der Neuostheimer Straße stadteinwärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, im Zuge dessen der 40-Jährige auf die Fahrbahn stürzte und sich an Armen und Beinen verletzte. Er kam mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 5000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

