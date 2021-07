Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis: unbekannter Ladendieb entwendet mehrere Stangen Zigaretten - Weitere Zeugen gesucht

Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann einen Einkaufsmarkt in der Industriestraße. Zielstrebig suchte er den Bereich der Warenannahme im hinteren Teil des Marktes auf wo er sich schließlich einen verschlossenen Rollcontainer schnappte. In der Folge brach er diesen mithilfe eines Werkzeugs auf und entwendete mehrere Stangen Zigaretten im Wert von rund 7000 Euro. Nachdem er das Stehlgut in einer Tasche sowie einem Pappkarton verstaut hatte, flüchtete er aus dem Einkaufsmarkt in unbekannte Richtung. Der Polizeiposten Meckesheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Täter sowie dessen Fluchtrichtung geben können. Diese werden gebeten sich unter der Tel.: 06226 1336 zu melden. Beschreibung des gesuchten Ladendiebs: Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß und sportlich. Er soll mit einem schwarzen T-shirt sowie einer grauen, langen Jogginghose sowie schwarzen Turnschuhen der Marke Nike mit weißen Sohlen bekleidet gewesen sein. Zudem trug er eine schwarze Basecap, ein schwarzer Mund-und Nasenschutz sowie weiße kabellose Kopfhörer.

