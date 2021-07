Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Reihen/Rhein-Neckar-Kreis - Alkoholisierter Fahrzeugführer überschlägt sich mit seinem Cabrio und bleibt unverletzt - Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim-Reihen (ots)

Deutlich dem Alkohol zugesprochen hatte der 58-jährige Fahrer eines Golf Cabrio, der am 22.07.2021 gegen 19.10 Uhr die L 592 aus Richtung Ittlingen kommend nach Sinsheim-Reihen befuhr. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Fahrzeug alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in die Böschung und kam auf dem Dach zum Liegen. Hierbei verletzte er sich nicht und konnte sich selbstständig aus dem PKW befreien. Die Beamten des Polizeireviers Sinsheim stellten bei ihm jedoch Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Alkoholtest ergab dann auch einen Wert von 2,0 Promille. Er musste daraufhin seinen Führerschein abgeben. Sein stark beschädigter VW Golf musste abgeschleppt werden. Der Mann sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell