Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weisweil: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, dem 17.02.2022, zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Rheinstraße in Weisweil, auf dem dortigen Parkplatz am Rhein, geparkten weißen BMW.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise bezüglich des unbekannten Unfallverursachers nimmt das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell