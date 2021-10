Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (30.09.21) fuhr gegen 17:20 Uhr ein 53-Jähriger in der Sumgaitallee in Richtung Heinigstraße auf das vor ihm anhaltende Auto einer 53-Jährige auf. Das Auto des Mannes war im Frontbereich so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

