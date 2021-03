Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Zeuge verhindert Diebstahl

Hattingen (ots)

Am 16.03. gegen 01:20 Uhr meldete ein Zeuge verdächtige Personen am Gebäude der Postfiliale in der Moltkestraße. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten zwei Personen zu Fuß, eine 22-jährige Hattingerin konnte durch die Polizeibeamten gestellt werden. Die Beamten stellten fest, dass am Gebäude Kupferfallrohre und der Blitzableiter zum Teil abmontiert und offensichtlich zum Abtransport bereitgelegt worden waren. Die Hattingerin wurde zunächst zur Polizeiwache verbracht, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder entlassen.

