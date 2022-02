Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann schmeißt brennende Kerzen aus Wohnung

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 17.02.2022, hat ein Mann in Lörrach brennende Kerzen aus seiner Wohnung geworfen. Kurz nach 23:00 Uhr rückten deshalb Feuerwehr und Polizei aus, da die Kerzen unter ein geparktes Auto gerollt waren. Anwohner löschten sie, bevor nach derzeitigem Kenntnisstand ein Schaden entstehen konnte. Der 46-jährige zeigte ein sehr auffälliges Verhalten. Er flüchtete schließlich vor den Einsatzkräften aus einem Fenster auf ein Vordach, wo er ohne große Gegenwehr in Gewahrsam genommen werden konnte. Dafür begleitete er die Einsatzmaßnahme mit Gebrüll und fortwährenden Beleidigungen. Er musste aus dem Haus getragen werden. Eine Einweisung in eine Fachklinik scheiterte an seinem Verhalten. Er blieb vorläufig über Nacht in polizeilichem Gewahrsam. Er war stark alkoholisiert. Bereits gegen 22:00 Uhr hatten sich Nachbarn über den in seiner Wohnung schreienden Mann beschwert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell